Создание дизайна сайта для стоматологии

Цель проекта -создание дизайна сайта для стартапа стоматологической клиники. Сайт выполнен в стиле минимализм.

Клиника оказывает услуги по имплантации любой сложности на современном оборудовании с использованием качественных материалом.

Задачей дизайна было вызвать доверие у потенциальных клиентов.

Основными цветами стали фирменные цвета компании в сочетании с нейтральными серыми оттенками.

Три оттенка зеленого создают приятную и нескучную цветовую гамму на сайте.

Для повышения конверсии добавлены различные формы захвата. Это и возможность получить консультацию врача и заказать звонок у менеджера.

Сайт разработан с учетом адаптива и хорошо будет смотреться на разных устройствах.