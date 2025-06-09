Создание дизайна сайта для стоматологии

Цель проекта -создание дизайна сайта для стартапа стоматологической клиники. Сайт выполнен в стиле минимализм.
Клиника оказывает услуги по имплантации любой сложности на современном оборудовании с использованием качественных материалом.
Задачей дизайна было вызвать доверие у потенциальных клиентов.
Основными цветами стали фирменные цвета компании в сочетании с нейтральными серыми оттенками.
Три оттенка зеленого создают приятную и нескучную цветовую гамму на сайте.
Для повышения конверсии добавлены различные формы захвата. Это и возможность получить консультацию врача и заказать звонок у менеджера.
Сайт разработан с учетом адаптива и хорошо будет смотреться на разных устройствах.