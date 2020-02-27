Создание лендингов

Что я для вас сделаю?

✔️Анализ клиентов и конкурентов✔️Полный анализ компании/ниши✔️Подключение домена✔️Оригинальный дизайн с подбором цветов и шрифтов✔️Передача авторства на фирменный. стиль✔️Подключение всех необходимых инструментов и внешних сервисов✔️Адаптация под все мобильные устройства✔️Регистрация в поисковых системах✔️Обучение пользованию платформой✔️Поддержка по возникшим вопросам посла передачи сайтаПримеры работ прикрепляю