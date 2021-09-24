Создание лендингов на Tilda

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Меня зовут Анастасия, я веб-дизайнер, и я готова предложить вам свои услуги разработчика сайтов на платформе Tilda
Моя задача - не разработать вам красивую картинку, а сделать сайт, с помощью которого Вы сможете повысить конверсию в бизнесе.
В мои услуги входит:
- дизайн и оформление сайта;
- аудит вашего предыдущего сайта (при наличии), выяснение ошибок;
- написание «продающего» текста;
- бесплатное внесение правок на сайт 2 раза;
- обратная связь с 9:00 до 21:00.
Не пропадаю и постоянно поддерживаю связь с клиентом по ходу разработки сайта. Пишу после каждого этапа и согласовываю с вами!