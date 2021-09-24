Создание лендингов на Tilda

Добрый день! Меня зовут Анастасия, я веб-дизайнер, и я готова предложить вам свои услуги разработчика сайтов на платформе Tilda

Моя задача - не разработать вам красивую картинку, а сделать сайт, с помощью которого Вы сможете повысить конверсию в бизнесе.

В мои услуги входит:

- дизайн и оформление сайта;

- аудит вашего предыдущего сайта (при наличии), выяснение ошибок;

- написание «продающего» текста;

- бесплатное внесение правок на сайт 2 раза;

- обратная связь с 9:00 до 21:00.

Не пропадаю и постоянно поддерживаю связь с клиентом по ходу разработки сайта. Пишу после каждого этапа и согласовываю с вами!