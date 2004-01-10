Создание сайта для компании по робототехнике "RoboXpert"

Проект представляет собой разработку современного и функционального веб-сайта для компании RoboXpert, занимающейся разработкой и производством гуманоидов для повседневной жизни. Сайт был создан с акцентом на технологичность и простоту взаимодействия пользователя с интерфейсом.

Основные элементы сайта: