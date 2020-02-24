Создание сайта для MeaPlasma

Компания предлагает инновационный регенерирующий комплекс MeaPlasma на основе аутоплазмы человека. Команде специалистов Studio Webmaster предстояло разработать уникальный логотип и дизайн сайта для компании и выгодного позиционирования ее услуг. Для этого следовало реализовать выпадающее меню с шестью разделами, слайдер на главной странице, функциональный подвал и формы обратной связи.