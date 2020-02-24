Создание сайта на заказ для компании Alil post

Компания Alil Post — служба курьерской доставки посылок международного уровня в Израиле. Перед специалистами команды StudioWebmaster была поставлена задача разработать информативный сайт с удобными и простыми формами обратной связи, расчета стоимости и отслеживания доставки посылок. Были внедрены все формы, слайд с фотографиями на главной странице, блок с отзывами клиентов, форма подписки на рассылку и прочие элементы. На выходе заказчик получил качественный сайт, удобный для пользователей.