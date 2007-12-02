Создание стиля для форума и модулей

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http://www.reiki-russia.ru/board
Разработка стиля, верстка шаблона.
Создание стиля для дневников и прочих модулей. Вывод данных с модулей на главной странице форума.
Разработка собственных небольших модулей (в основном, техничеких, для облегчения работы модераторов). Интеграция форума с системой новостей сайта.
Усовершенствование админпанели.