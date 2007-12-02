Создание стиля для форума и модулей

http://www.reiki-russia.ru/board

Разработка стиля, верстка шаблона.

Создание стиля для дневников и прочих модулей. Вывод данных с модулей на главной странице форума.

Разработка собственных небольших модулей (в основном, техничеких, для облегчения работы модераторов). Интеграция форума с системой новостей сайта.

Усовершенствование админпанели.