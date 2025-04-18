Специалист по работе с нейросетями (портфолио)

В рамках данной работы я представляю портфолио специалиста по использованию и внедрению нейросетевых инструментов для решения разнообразных задач: от генерации текстов и изображений до оптимизации рабочих процессов и автоматизации рутины.

Что входит в компетенции:

Подбор и настройка нейросетевых моделей под конкретные задачи (ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, RunwayML, DALL·E и др.);

Разработка промтов (prompt engineering) для получения нужного результата с минимальными правками;

Интеграция нейросетей в рабочие процессы (контент, маркетинг, дизайн, аналитику);

Создание обучающих материалов, гайдов и презентаций по использованию ИИ;

Работа с визуалом: генерация изображений, креативов и стильных визуальных решений с помощью ИИ;

Сценарии использования ИИ в бизнесе: от идей до внедрения.

Результаты работы:

Повышение производительности команд на 30–50% за счёт внедрения ИИ-инструментов;

Создание сотен визуальных материалов с помощью генеративных моделей;

Обучение сотрудников работе с ИИ (воркшопы, инструкции, мини-курсы);

Успешные коллаборации с дизайнерами, копирайтерами и маркетологами.

Портфолио включает: