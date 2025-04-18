Специалист по работе с нейросетями (портфолио)

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В рамках данной работы я представляю портфолио специалиста по использованию и внедрению нейросетевых инструментов для решения разнообразных задач: от генерации текстов и изображений до оптимизации рабочих процессов и автоматизации рутины.

Что входит в компетенции:

  • Подбор и настройка нейросетевых моделей под конкретные задачи (ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, RunwayML, DALL·E и др.);

  • Разработка промтов (prompt engineering) для получения нужного результата с минимальными правками;

  • Интеграция нейросетей в рабочие процессы (контент, маркетинг, дизайн, аналитику);

  • Создание обучающих материалов, гайдов и презентаций по использованию ИИ;

  • Работа с визуалом: генерация изображений, креативов и стильных визуальных решений с помощью ИИ;

  • Сценарии использования ИИ в бизнесе: от идей до внедрения.

Результаты работы:

  • Повышение производительности команд на 30–50% за счёт внедрения ИИ-инструментов;

  • Создание сотен визуальных материалов с помощью генеративных моделей;

  • Обучение сотрудников работе с ИИ (воркшопы, инструкции, мини-курсы);

  • Успешные коллаборации с дизайнерами, копирайтерами и маркетологами.

Портфолио включает:

  • Примеры сгенерированных изображений и креативов;

  • Кейсы по автоматизации с помощью нейросетей;

  • Сравнение результатов до/после применения ИИ;

  • Документацию и гайды по использованным инструментам.