Специалист по работе с нейросетями (портфолио)

В рамках данной работы я представляю портфолио специалиста по использованию и внедрению нейросетевых инструментов для решения разнообразных задач: от генерации текстов и изображений до оптимизации рабочих процессов и автоматизации рутины.
Что входит в компетенции:
Подбор и настройка нейросетевых моделей под конкретные задачи (ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, RunwayML, DALL·E и др.);
Разработка промтов (prompt engineering) для получения нужного результата с минимальными правками;
Интеграция нейросетей в рабочие процессы (контент, маркетинг, дизайн, аналитику);
Создание обучающих материалов, гайдов и презентаций по использованию ИИ;
Работа с визуалом: генерация изображений, креативов и стильных визуальных решений с помощью ИИ;
Сценарии использования ИИ в бизнесе: от идей до внедрения.
Результаты работы:
Повышение производительности команд на 30–50% за счёт внедрения ИИ-инструментов;
Создание сотен визуальных материалов с помощью генеративных моделей;
Обучение сотрудников работе с ИИ (воркшопы, инструкции, мини-курсы);
Успешные коллаборации с дизайнерами, копирайтерами и маркетологами.
Портфолио включает:
Примеры сгенерированных изображений и креативов;
Кейсы по автоматизации с помощью нейросетей;
Сравнение результатов до/после применения ИИ;
Документацию и гайды по использованным инструментам.