Сплэш-страница группы сайтов

http://stav-velo.ru

Была поставлена задача разработать дизайн входной страницы, для двух сайтов. На странице должны были разместиться логотипы этих сайтов, по клику на каждом из которых, пользователь попадал на соответствующий логотипу сайт. Сложность заключалась в том, что логотипы были выполнены совершенно в разном стиле и цветовой гамме и не сочетались друг с другом. Поэтому, мной было принято решение сделать эти различия менее заметными, вписав логотипы в окружение и сделав их центром композиции.