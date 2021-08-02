START PLAY — Сервис аренды игровых консолей

ЗАДАЧА:

Разработать сайт в краткие с возможностью оформления заказа игровых консолей и дополнительных аксессуаров.

РЕШЕНИЕ:

Разработан одностраничный сайт на платформе Тильда Паблишинг с каталогом устройств сервиса и возможностью оформления заказа через корзину товаров. Для заказа необходимо добавить все интересующие товары в корзину и послать заявку. После получения заявки, менеджер связывается с клиентом, для уточнения деталей и способа оплаты тарифа. Сайт адаптирован под все основные мобильные разрашения.

Дизайн сайта выполнен в ярких тонах с нестандартными шрифтами, чтобы подчеркнуть игровую тематику и эмоциональность дизайн для сайта. Нестандартная но легкая анимация задает динамику на сайте.

Разработка дизайна сайта с версткой на Тильда до 14 рабочих дней.

Ссылка на проект:

http://startplay.tilda.ws/