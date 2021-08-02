START PLAY — Сервис аренды игровых консолей

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЗАДАЧА:
Разработать сайт в краткие с возможностью оформления заказа игровых консолей и дополнительных аксессуаров.
РЕШЕНИЕ:
Разработан одностраничный сайт на платформе Тильда Паблишинг с каталогом устройств сервиса и возможностью оформления заказа через корзину товаров. Для заказа необходимо добавить все интересующие товары в корзину и послать заявку. После получения заявки, менеджер связывается с клиентом, для уточнения деталей и способа оплаты тарифа. Сайт адаптирован под все основные мобильные разрашения.
Дизайн сайта выполнен в ярких тонах с нестандартными шрифтами, чтобы подчеркнуть игровую тематику и эмоциональность дизайн для сайта. Нестандартная но легкая анимация задает динамику на сайте.
Разработка дизайна сайта с версткой на Тильда до 14 рабочих дней.
Ссылка на проект: