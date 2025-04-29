Стартап - проект по разработке приложения CBS HOME

Задачи проекта

Разработать платформу, которая помогает пользователю подобрать оптимальный земельный участок по заданным параметрам (бюджет, местоположение, инфраструктура, геология и др.).

Предложить оптимальную схему застройки с учётом рельефа, инсоляции, розы ветров и коммуникаций.

Использовать ИИ для генерации планов домов, ландшафта и инженерных решений с учётом пожеланий пользователя и действующих нормативов.

Обеспечить возможность взаимодействия с архитекторами, проектировщиками и строительными компаниями напрямую в приложении.

Сложности в реализации

– Интеграция с кадастровыми базами, картографическими и геоинформационными сервисами.

– Надёжность ИИ-алгоритмов при учёте строительных норм и СНиПов.

– Обработка и визуализация большого объёма геоданных и 3D-моделей.

– Масштабирование проекта под разные регионы и страны (разные законы, климатические условия, стандарты).

Финальный продукт

Наша задача заключалась в создании сайт-презентации для приложения — и мы её выполнили.

Мы визуализировали и представили реальные интерфейсы, чтобы пользователи могли понять, как работает сервис, и перейти к скачиванию приложения.