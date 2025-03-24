Стартовая страница для бургерной

Разработала стартовую страницу для бургерной, которая должна была привлечь внимание посетителей, подчеркнуть стиль заведения и предложить удобный интерфейс для выбора и заказа блюд.

1) Создала яркий и привлекательный дизайн с акцентом на изображения бургеров и особенностей меню.



2) Разработала простую и понятную навигацию с основными разделами: меню, как заказать, как готовим и контактные данные.



3) Адаптировала дизайн для всех устройств, учитывая удобство мобильного просмотра.



4) Использовала стильный шрифт и цвета, соответствующие атмосфере заведения, и добавила анимации для улучшения взаимодействия.

1) Увеличена вовлеченность посетителей благодаря яркому и современному дизайну.



2) Упростился процесс заказа, повысив конверсию.



3) Дизайн страницы стал привлекательным и удобным для пользователей на любых устройствах.