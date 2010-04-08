STATUS FACE

StatusFace.COM - социальная сеть для модных, талантливых, красивых и статусных людей. Наша социальная сеть объединят людей которые любят и ценят моду, красоту, творчество и стремятся добиться в жизни самого высокого статуса и положения. Это первая в мире социальная сеть объединяющая в себя тематическую и социальную сети. Сеть дающая шанс и возможность любому простому человеку утром проснуться успешным и знаменитым. Кроме это StatusFace являет собой площадку для общения и сотрудничества профессионалов любого бизнеса связанного с красотой, модой и творчеством.