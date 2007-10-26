Стильные межкомнатные двери/регион Екатеринбург

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Сайт "Визитная карточка".Использует php и mysql.Имеется интерактивный прайс-лист с каталогом продукции,а также панель администрирования.Заказчик фирма "Стиль".Посвящен Стильным ламинированным межкомнатным дверям,изготовленным из высококачественных материалов немецкой фирмы "IMAWELL".