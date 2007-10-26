Стильные межкомнатные двери/регион Екатеринбург

http://elitestylesdoors.ru

Сайт "Визитная карточка".Использует php и mysql.Имеется интерактивный прайс-лист с каталогом продукции,а также панель администрирования.Заказчик фирма "Стиль".Посвящен Стильным ламинированным межкомнатным дверям,изготовленным из высококачественных материалов немецкой фирмы "IMAWELL".