Страницы 404

Страница 404 создается не для красоты или для того что-бы дизайнер показал свое мастерство.

404 это ошибка поиска и может привести к потере клиента, который уйдет и больше не вернется никогда. дДля того что-бы этого недопустить есть прием-эффектная страница, которая задержит посетителя и направит в нужном направлении, дружелюбно и ненавязчиво!