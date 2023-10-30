Строительство домов. Корпоративный сайт

Дизайн сайтов
Добавлена
2 месяца назад
1 просмотр
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Задача:

Создать сайт компании, который подчеркнет имидж и позволит ознакомиться с основными услугами, а также с каталогом домов и другими домами для продажи.

Этапы:

Маркетинговое исследование

Прототипирование и написание текстов

Дизайн-концепция и дизайн

Адаптация под мобильные устройства

Подготовка к верстке и последущее ведение

https://irinabudesign.ru/stroitel48