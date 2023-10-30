Строительство домов. Корпоративный сайт
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Создать сайт компании, который подчеркнет имидж и позволит ознакомиться с основными услугами, а также с каталогом домов и другими домами для продажи.
Этапы:
Маркетинговое исследование
Прототипирование и написание текстов
Дизайн-концепция и дизайн
Адаптация под мобильные устройства
Подготовка к верстке и последущее ведение
https://irinabudesign.ru/stroitel48