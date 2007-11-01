Студия Алексея Фролова FROLOVstudio

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Октябрь, 2004
FROLOVstudio - это творческая студия, основными направлениями которой являются: фото, видео, дизайн, а также обучение искусству не только видеть, но и создавать прекрасное. Алексей Фролов - один из ведущих специалистов в области операторского искусства и дизайна в Ташкенте.