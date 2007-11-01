Студия Алексея Фролова FROLOVstudio

Октябрь, 2004

http://frolov.org.ru

FROLOVstudio - это творческая студия, основными направлениями которой являются: фото, видео, дизайн, а также обучение искусству не только видеть, но и создавать прекрасное. Алексей Фролов - один из ведущих специалистов в области операторского искусства и дизайна в Ташкенте.