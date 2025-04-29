Студия пошива штор и интерьерных изделий Love Curtains
Разработка концепции сайта:
– Определение целевой аудитории (дизайнеры, частные клиенты, компании)
– Формирование уникального позиционирования: пошив только на заказ и из материалов заказчика
Создание структуры и контента:
– Главная с акцентом на индивидуальный подход
– Портфолио с фильтрацией по категориям
– Блоки: услуги (пошив, выезд дизайнера, подбор тканей), замеры, контакты, FAQ
– Упрощённая форма обратной связи
UX/UI-дизайн:
– Элегантный, спокойный стиль, передающий премиальность и уют
– Полная адаптивность
– Укороченный пользовательский путь до заявки
Форма заявки на пошив:
– Интерактивная: стиль, ткань, размеры, локация
– Возможность прикрепить фото интерьера
– Интеграция с WhatsApp, Telegram, звонком
Интеграция портфолио и отзывов:
– Галерея с описаниями задач и решений
– Реальные отзывы, подчёркивающие индивидуальный подход
Техническая реализация:
– Верстка, CMS, настройка CRM и e-mail уведомлений
Сложности и решения
– Отстройка от интернет-магазина:
Пользователи ожидали каталог и цены. Решено через тексты и структуру, подчеркивающие уникальность услуги.
– Баланс эстетики и функциональности:
Портфолио оформлено аккуратно, без перегрузки графикой и с оптимизацией скорости загрузки.
– Форма заявки:
Создано удобное решение для сбора нестандартных параметров без усложнения UX.
– Объяснение замеров:
Сложную информацию подали через пошаговый визуальный гид + опция вызова замерщика.
– Передача ценности услуги:
Создана атмосфера бутикового сервиса: акцент на ручную работу, мастерство, доверие — без акций и прайсов.
Этапы работы
Анализ аудитории и ниши: понимание мотиваций клиентов и типичных барьеров
Формирование структуры: акцент на логичную архитектуру и прозрачный путь пользователя
Решение UX-задач: визуальные гайды, интерактивная форма, простая навигация
Разработка и запуск: адаптивность, оптимизация скорости, подключение систем
Финальный продукт
Стильный, интуитивный сайт, подчёркивающий премиальный и индивидуальный характер услуг.
Упор сделан на визуальное вдохновение, простоту взаимодействия и доверие к мастеру.
Сайт объединяет удобную структуру, продуманную форму заявки и визуальный гид по замерам, обеспечивая комфортный пользовательский опыт на всех устройствах.