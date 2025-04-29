Студия пошива штор и интерьерных изделий Love Curtains

Разработка концепции сайта:

– Определение целевой аудитории (дизайнеры, частные клиенты, компании)

– Формирование уникального позиционирования: пошив только на заказ и из материалов заказчика

Создание структуры и контента:

– Главная с акцентом на индивидуальный подход

– Портфолио с фильтрацией по категориям

– Блоки: услуги (пошив, выезд дизайнера, подбор тканей), замеры, контакты, FAQ

– Упрощённая форма обратной связи

UX/UI-дизайн:

– Элегантный, спокойный стиль, передающий премиальность и уют

– Полная адаптивность

– Укороченный пользовательский путь до заявки

Форма заявки на пошив:

– Интерактивная: стиль, ткань, размеры, локация

– Возможность прикрепить фото интерьера

– Интеграция с WhatsApp, Telegram, звонком

Интеграция портфолио и отзывов:

– Галерея с описаниями задач и решений

– Реальные отзывы, подчёркивающие индивидуальный подход

Техническая реализация:

– Верстка, CMS, настройка CRM и e-mail уведомлений

Сложности и решения

– Отстройка от интернет-магазина:

Пользователи ожидали каталог и цены. Решено через тексты и структуру, подчеркивающие уникальность услуги.

– Баланс эстетики и функциональности:

Портфолио оформлено аккуратно, без перегрузки графикой и с оптимизацией скорости загрузки.

– Форма заявки:

Создано удобное решение для сбора нестандартных параметров без усложнения UX.

– Объяснение замеров:

Сложную информацию подали через пошаговый визуальный гид + опция вызова замерщика.

– Передача ценности услуги:

Создана атмосфера бутикового сервиса: акцент на ручную работу, мастерство, доверие — без акций и прайсов.

Этапы работы

Анализ аудитории и ниши: понимание мотиваций клиентов и типичных барьеров Формирование структуры: акцент на логичную архитектуру и прозрачный путь пользователя Решение UX-задач: визуальные гайды, интерактивная форма, простая навигация Разработка и запуск: адаптивность, оптимизация скорости, подключение систем

Финальный продукт

Стильный, интуитивный сайт, подчёркивающий премиальный и индивидуальный характер услуг.

Упор сделан на визуальное вдохновение, простоту взаимодействия и доверие к мастеру.

Сайт объединяет удобную структуру, продуманную форму заявки и визуальный гид по замерам, обеспечивая комфортный пользовательский опыт на всех устройствах.