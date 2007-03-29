Ключевые моменты: Визуальный стиль: Я использовал яркие, теплые цвета, которые создают атмосферу радости и позитива, отражая теплую и добрую атмосферу компания. Удобная навигация: Я разработал простую и интуитивно понятную структуру сайта, чтобы пользователи могли легко найти нужную информацию, выбрать букет и оформить заказ. * Уникальный контент: Я помог разработать контент для сайта, который отражал специфику бизнеса "Ромашки", подчеркивал преимущества компании и закреплял ее положительный образ в глазах клиентов.