Почему именно таплинк?

- стоимость обслуживание дешевле

- в среднем на разработку сайта уходит не более 3-7 дней.

- в одной ссылке можно уместить всю необходимую информацию о вас и вашем бизнесе

Прайс:

?️Одностраничный сайт (3-4 блока) - от 3500 руб (2-3 дня)

?️Многостраничный сайт (5-6 блоков и 2-3 внутренние страницы) - от 7000 руб (3-5 дней)

Точная стоимость рассчитывается после заполнения брифа ?

Так же возможны другие полиграфические услуги:

▫️дизайн визитки, флаера, постера - 500 руб

Мои условия сотрудничества:

- оплата в два этапа (50% после заполнения вами брифа и обсуждения всех деталей и 50% после сдачи проекта и началом вёрстки)

- есть 3 бесплатные правки

- работаю в установленные сроки✔️