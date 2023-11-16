Taplink
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
месяц назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Почему именно таплинк?
- стоимость обслуживание дешевле
- в среднем на разработку сайта уходит не более 3-7 дней.
- в одной ссылке можно уместить всю необходимую информацию о вас и вашем бизнесе
Прайс:
?️Одностраничный сайт (3-4 блока) - от 3500 руб (2-3 дня)
?️Многостраничный сайт (5-6 блоков и 2-3 внутренние страницы) - от 7000 руб (3-5 дней)
Точная стоимость рассчитывается после заполнения брифа ?
Так же возможны другие полиграфические услуги:
▫️дизайн визитки, флаера, постера - 500 руб
Мои условия сотрудничества:
- оплата в два этапа (50% после заполнения вами брифа и обсуждения всех деталей и 50% после сдачи проекта и началом вёрстки)
- есть 3 бесплатные правки
- работаю в установленные сроки✔️