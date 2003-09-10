TATTOO BEST SHOP / E-Commerce

Разработка дизайна для интернет-магазина TATTOO BEST SHOP



Основная задача:

Разработать удобный и визуально привлекательный интернет-магазин, который эффективно демонстрирует товары и услуги компании и привлекает потенциальных клиентов. Сайт включает привлекательный контент для повышения конверсии и личный кабинет для укрепления доверия посетителей.



Решение задачи:

Я разработал современный, визуально привлекательный сайт с удобным интерфейсом и смелыми решениями. Интерфейс адаптирован для мобильных устройств, планшетов и ПК. Большие фото/видео баннеры на главной странице с CTA-кнопками, баннеры категорий по всему сайту, личный кабинет клиента и удобная пагинация через карточки товаров.



Ссылка на сайт: https://tattoobest.shop/