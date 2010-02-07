Сайт: www.ingria-park.ru

Заказчик: ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» — управляющая компания проекта «Технопарк Ингрия».

Создание технопарка будет способствовать развитию и взаимодействую компаний сектора высоких технологий за счет синергетического эффекта от их деятельности, а также наличия развитой инфраструктуры.