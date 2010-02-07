Технопарк Ингрия
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Добавлена189 просмотров
14 лет назад
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Сайт: www.ingria-park.ru
Заказчик: ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» — управляющая компания проекта «Технопарк Ингрия».
Создание технопарка будет способствовать развитию и взаимодействую компаний сектора высоких технологий за счет синергетического эффекта от их деятельности, а также наличия развитой инфраструктуры.