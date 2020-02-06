Тестовое задание для Reg.ru—регистратор доменов

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В конце 2019года на глаза попалась вакансия от (Reg.ru Российский хостинг-провайдер и регистратор доменов)
Для начала разговора требовалось выполнить тестовое задание.
Помимо интерактивных прототипов сверстал страницу про выполнение тестового задания.
Представляю её вашему вниманию!