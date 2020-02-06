Тестовое задание для Reg.ru—регистратор доменов

http://tz-reg.ru.tilda.ws/

В конце 2019года на глаза попалась вакансия от (Reg.ru Российский хостинг-провайдер и регистратор доменов)

Для начала разговора требовалось выполнить тестовое задание.

Помимо интерактивных прототипов сверстал страницу про выполнение тестового задания.

Представляю её вашему вниманию!