Travel Agency Website I Веб-сайт турагенства

Веб-сайт для туристического агентства с учетом следующих задач:



1) Привлекательный дизайн: Необходимо создать эстетически привлекательный дизайн сайта, который вызывал бы желание путешествовать и удовлетворял визуальные потребности посетителей.

2) Интеграция системы бронирования: Сайт должен быть интегрирован с системой бронирования, чтобы клиенты могли легко и удобно бронировать туры и услуги.

3) Мобильная адаптивность: Важно разработать адаптивную версию сайта, чтобы он корректно отображался и был удобен в использовании на различных устройствах, включая смартфоны и планшеты.