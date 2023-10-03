Travel Agency Website I Веб-сайт турагенства
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Веб-сайт для туристического агентства с учетом следующих задач:
1) Привлекательный дизайн: Необходимо создать эстетически привлекательный дизайн сайта, который вызывал бы желание путешествовать и удовлетворял визуальные потребности посетителей.
2) Интеграция системы бронирования: Сайт должен быть интегрирован с системой бронирования, чтобы клиенты могли легко и удобно бронировать туры и услуги.
3) Мобильная адаптивность: Важно разработать адаптивную версию сайта, чтобы он корректно отображался и был удобен в использовании на различных устройствах, включая смартфоны и планшеты.