Travel Agency Website I Веб-сайт турагенства

Дизайн сайтов
Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Веб-сайт для туристического агентства с учетом следующих задач:

1) Привлекательный дизайн: Необходимо создать эстетически привлекательный дизайн сайта, который вызывал бы желание путешествовать и удовлетворял визуальные потребности посетителей.

2) Интеграция системы бронирования: Сайт должен быть интегрирован с системой бронирования, чтобы клиенты могли легко и удобно бронировать туры и услуги.

3) Мобильная адаптивность: Важно разработать адаптивную версию сайта, чтобы он корректно отображался и был удобен в использовании на различных устройствах, включая смартфоны и планшеты.