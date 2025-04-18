Трендовая одежда онлайн — Интернет-магазин КОМОD
КОМОD — это современный онлайн-магазин, где мода встречается с удобством. Проект направлен на создание комфортной, визуально привлекательной и технологичной платформы для онлайн-покупок трендовой одежды.
Цель проекта:
Разработать стильную и интуитивную онлайн-площадку, отражающую дух бренда: свежий взгляд на моду, актуальные коллекции, тренды и индивидуальность.
Результат:
Увеличение времени, проводимого пользователями на сайте;
Рост конверсии с мобильных устройств;
Формирование устойчивого визуального и текстового образа бренда;
Привлечение новой аудитории через грамотную презентацию товара.