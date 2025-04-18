Трендовая одежда онлайн Интернет-магазин КОМОD

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15 дней назад
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Трендовая одежда онлайн — Интернет-магазин КОМОD

КОМОD — это современный онлайн-магазин, где мода встречается с удобством. Проект направлен на создание комфортной, визуально привлекательной и технологичной платформы для онлайн-покупок трендовой одежды.

Цель проекта:
Разработать стильную и интуитивную онлайн-площадку, отражающую дух бренда: свежий взгляд на моду, актуальные коллекции, тренды и индивидуальность.

Результат:

  • Увеличение времени, проводимого пользователями на сайте;

  • Рост конверсии с мобильных устройств;

  • Формирование устойчивого визуального и текстового образа бренда;

  • Привлечение новой аудитории через грамотную презентацию товара.