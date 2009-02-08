Творческая группа "Колоритми"
Дизайн сайтов
Добавлена330 просмотров
15 лет назад
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Организация и проведение праздников и др. мероприятий
Стр. "Детские праздники"
Кроме сайта паралельно был разработан фирменный стиль (кроме лого), в который также входят фирменные иллюстрации, и буклет.