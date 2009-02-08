Творческая группа "Колоритми"

Дизайн сайтов
Добавлена
15 лет назад
354 просмотра
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http://kolorytmy.com.ua

Организация и проведение праздников и др. мероприятий

Стр. "Семейные праздники"

Кроме сайта паралельно был разработан фирменный стиль (кроме лого), в который также входят фирменные иллюстрации, и буклет.