UI-дизайн магазина художественных работ

Я разработала дизайн интернет-магазина, в котором представлены картины современных художников. Основная задача — создать визуально чистый и интуитивно понятный интерфейс, где главное внимание уделено художественным работам.

Мои задачи:

Разработка структуры интерфейса и пользовательских сценариев

Дизайн главной страницы, каталога и карточки товара

Подбор визуального стиля с акцентом на восприятие контента

Результат:

Интерфейс получился визуально сбалансированным, с чёткой структурой и понятной навигацией. Дизайн подчёркивает художественную ценность контента и создаёт комфортные условия для выбора и покупки картин.

Контакты для связи:

Telegram: @ViktoriaIntesar

Email: [email protected]

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