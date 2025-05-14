UI-дизайн магазина художественных работ

Я разработала дизайн интернет-магазина, в котором представлены картины современных художников. Основная задача — создать визуально чистый и интуитивно понятный интерфейс, где главное внимание уделено художественным работам.
Мои задачи:
Разработка структуры интерфейса и пользовательских сценариев
Дизайн главной страницы, каталога и карточки товара
Подбор визуального стиля с акцентом на восприятие контента
Результат:
Интерфейс получился визуально сбалансированным, с чёткой структурой и понятной навигацией. Дизайн подчёркивает художественную ценность контента и создаёт комфортные условия для выбора и покупки картин.
Контакты для связи:
Telegram: @ViktoriaIntesar
Email: [email protected]
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