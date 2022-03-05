Добрый день. Дарья. Не люблю скобочки )))) вот такие и смайлики. Быстро учусь, умею нести ответственность.

UI/IX дизайнер. Так же дизайн баннеров, рекламы, меню. Проходила курс "one two free", училась сама и до сих пор учусь.

Дизайн одностраничных сайтов и многостраничных, сайтов-портфолио и т.д.

Если у вас есть интересный проект, идея, можете смело писать, постараюсь помочь, поучаствовать, подсказать.

Учитываю ваши пожелания, могу подсказать или улучшить смотря на свое усмотрение.

Если есть вопрос-пишите.