UI/UX Design MindfulMood Journal

MindfulMood Journal. Проект представляет собой концепцию дизайна для веб-сайта, посвященного медитации и духовному росту. Основная цель — создать спокойное и удобное пространство, где пользователи могут узнать о различных техниках медитации, найти полезные ресурсы и инструменты для собственной практики. Дизайн ориентирован на минимализм и использование мягких цветов, способствующих расслаблению и концентрации. Делала сайт интуитивно понятным и доступным для всех, независимо от уровня их опыта.



https://www.behance.net/gallery/205706439/UIUX-Design-MindfulMood-Journal