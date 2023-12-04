UI/UX дизайн для пекарні Crumb.

Ціль проекту:

- Створити сайт-каталог з переліком та вартістю продуктів.

- Розробити кошик для можливості оформлення доставки.

- Сучасний та інтуїтивно зрозумілий сайт.



Про проект:

Замовник звернувся з проханням створити мінімалістичний та зрозумілий дизайн для пекарні.



Метою є можливість оформити онлайн замовлення.



Також наявність опису товарів, їх вага та ціна.