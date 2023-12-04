UI/UX дизайн для пекарні Crumb.
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
19 дней назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ціль проекту:
- Створити сайт-каталог з переліком та вартістю продуктів.
- Розробити кошик для можливості оформлення доставки.
- Сучасний та інтуїтивно зрозумілий сайт.
Про проект:
Замовник звернувся з проханням створити мінімалістичний та зрозумілий дизайн для пекарні.
Метою є можливість оформити онлайн замовлення.
Також наявність опису товарів, їх вага та ціна.