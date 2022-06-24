UI/UX | Дизайн сайта | Интернет-магазин

КЛИЕНТ

Канадская компания по установке окон и дверей.

ЗАДАЧА

Запрос клиента - создать сложный по структуре, но простой в использовании сайт. Сайт должен состоять из главной страницы и двух больших разделов, посвященных окнам и дверям. Также должны быть страницы для информации о жалюзях, блога, выполненных работ, сравнения окон и конструктора.

РЕШЕНИЕ

✅ Для дизайна были выбраны простые элементы, чтобы не отвлекать пользователя от изобилия информации.

✅ Созданы иллюстрации для схематического изображения опций окон и дверей.

РЕЗУЛЬТАТ

Дизайн выглядит консервативно и в то же время свежо засчет иллюстраций и выбранных цветов.

Если Вы хотите, чтобы я создала дизайн Вашего сайта, буду рада обсудить Ваш проект в любое время 🤝