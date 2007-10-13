http://underbiz.com/

История UNDERBIZ началась в 1998 году. Группа из трех андеграундных музыкантов записала несколько треков для популярного в то время в питере рэп-сборника. Однако их материал сильно выделялся на фоне остальных исполнителей. Это не был классический хип-хоп, жесткость и механичность бита концептуально отличало звуки UNDERBIZ. Cyber beats - так позже некоторые слушатели назвали стиль импровизированного трио. Выступая вживую, ребята вплели «роковую» основу в звучание, при этом сохранив музыку стильной и современной. Тексты содержат киберпанк идеологию. Сами участники называют свой стиль «антистилем».