UX/UI design I Finance Landing Page

Мета проєкту:

Розробити зручну лендінг-сторінку фінансового додатку для вирішення проблем низької залученості, нечітких цінностей та низької конверсії, одночасно зміцнюючи довіру та демонструючи ключові функції.

Моє рішення:

Як UX/UI дизайнер, я співпрацювала з розробником, щоб створити чистий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який спростив навігацію, підкреслив переваги додатку та оптимізував заклики до дії, зміцнюючи довіру та зручність використання.

Результати:

Лендінг-сторінка підвищила залученість та збільшила конверсію, ефективно сприяючи зростанню бізнесу.