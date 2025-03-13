UX/UI design I Finance Landing Page

Мета проєкту:
Розробити зручну лендінг-сторінку фінансового додатку для вирішення проблем низької залученості, нечітких цінностей та низької конверсії, одночасно зміцнюючи довіру та демонструючи ключові функції.
Моє рішення:
Як UX/UI дизайнер, я співпрацювала з розробником, щоб створити чистий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який спростив навігацію, підкреслив переваги додатку та оптимізував заклики до дії, зміцнюючи довіру та зручність використання.
Результати:
Лендінг-сторінка підвищила залученість та збільшила конверсію, ефективно сприяючи зростанню бізнесу.