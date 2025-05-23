UX/UI-дизайн аренды автомобилей

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Разработала полноценный дизайн лендинга для компании, занимающейся арендой автомобилей Porsche в Праге. Цель проекта — создать яркую, запоминающуюся и конверсионную посадочную страницу, ориентированную на премиум-аудиторию.

В проект вошло:

  • Главная страница с эффектной презентацией автомобилей, каталогом моделей и блоками преимуществ;

  • Интерактивный каталог с модельным рядом (Taycan, Panamera и др.);

  • Форма бронирования с выбором даты и времени;

  • Pop-up подтверждения заявки в фирменном стиле;

  • Блоки: тарифы, информация о компании, карта с контактами и формы обратной связи.

Особенности дизайна:

  • Контрастный стиль с акцентами фирменного зелёного и жёлтого;

  • Эмоциональные визуалы, динамика, анимации и чистая типографика;

  • Акцент на удобство и максимальную конверсию с мобильных и десктопов;

  • Чистая и структурированная UI-система.

Инструменты:

  • Figma (прототипирование и дизайн);

  • Подготовка для адаптивной вёрстки.

Проект демонстрирует мои навыки в создании лендингов, работе с визуальной айдентикой бренда и построении эффективного пользовательского интерфейса.