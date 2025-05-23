UX/UI-дизайн аренды автомобилей

Разработала полноценный дизайн лендинга для компании, занимающейся арендой автомобилей Porsche в Праге. Цель проекта — создать яркую, запоминающуюся и конверсионную посадочную страницу, ориентированную на премиум-аудиторию.
В проект вошло:
Главная страница с эффектной презентацией автомобилей, каталогом моделей и блоками преимуществ;
Интерактивный каталог с модельным рядом (Taycan, Panamera и др.);
Форма бронирования с выбором даты и времени;
Pop-up подтверждения заявки в фирменном стиле;
Блоки: тарифы, информация о компании, карта с контактами и формы обратной связи.
Особенности дизайна:
Контрастный стиль с акцентами фирменного зелёного и жёлтого;
Эмоциональные визуалы, динамика, анимации и чистая типографика;
Акцент на удобство и максимальную конверсию с мобильных и десктопов;
Чистая и структурированная UI-система.
Инструменты:
Figma (прототипирование и дизайн);
Подготовка для адаптивной вёрстки.
Проект демонстрирует мои навыки в создании лендингов, работе с визуальной айдентикой бренда и построении эффективного пользовательского интерфейса.