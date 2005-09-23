UX/UI дизайн, инфографика

Здравствуйте, я креативный и мотивированный дизайнер UX/UI с 4-месячным опытом работы, ищущий возможности внести свой вклад в успешный проект.

Разработка удобных и привлекательных интерфейсов для веб-сайтов и мобильных приложений, с фокусом на юзабилити и пользовательском опыте. Превращение сложной информации в понятные и запоминающиеся визуальные материалы, которые легко воспринимаются и привлекают внимание.

Я готова к новому вызову и стремлюсь развиваться в области дизайна UX/UI и инфографики. Уверена, что мои навыки и энтузиазм станут ценным вкладом в вашу команду.



Портфолио:

https://www.behance.net/d73d3f99