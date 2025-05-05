UX/UI interface

New Balance — концепт главной страницы интернет-магазина
Разработан макет лендинга для e-commerce платформы бренда New Balance. Проект выполнен как личная инициатива для демонстрации навыков проектирования интерфейсов, ориентированных на продажу одежды и обуви мирового бренда.
🔹 Цель проекта
Создание визуально сбалансированной и функциональной главной страницы, способной эффективно презентовать товар, продвигать текущие коллекции и обеспечивать удобную навигацию для пользователей.
🔹 Ключевые блоки интерфейса
Промо-секция с баннерами и текущими акциями
Блок New Arrivals с карточками товаров
Подборки и баннеры с сезонными акцентами
Персонализированные рекомендации
Четкая навигация по категориям (Men, Women, Kids и т.д.)
Простой и понятный футер с дополнительной информацией
🔹 Особенности дизайна
Чистая и легкая компоновка, соответствующая стилю бренда
Использование фирменных цветов и акцентов
Продуманная адаптивность и визуальная иерархия
Выделение новых товаров и CTA-элементов ("Shop now", "Sign up")
Консистентность в карточках товаров и сетке размещения
🔹 Инструменты
Figma, Photoshop
Макет создан в некоммерческих целях и предназначен для демонстрации навыков UI-дизайна в рамках e-commerce-проектов для крупных брендов.