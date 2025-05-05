UX/UI interface

New Balance — концепт главной страницы интернет-магазина

Разработан макет лендинга для e-commerce платформы бренда New Balance. Проект выполнен как личная инициатива для демонстрации навыков проектирования интерфейсов, ориентированных на продажу одежды и обуви мирового бренда.

🔹 Цель проекта

Создание визуально сбалансированной и функциональной главной страницы, способной эффективно презентовать товар, продвигать текущие коллекции и обеспечивать удобную навигацию для пользователей.

🔹 Ключевые блоки интерфейса

Промо-секция с баннерами и текущими акциями

Блок New Arrivals с карточками товаров

Подборки и баннеры с сезонными акцентами

Персонализированные рекомендации

Четкая навигация по категориям (Men, Women, Kids и т.д.)

Простой и понятный футер с дополнительной информацией

🔹 Особенности дизайна

Чистая и легкая компоновка, соответствующая стилю бренда

Использование фирменных цветов и акцентов

Продуманная адаптивность и визуальная иерархия

Выделение новых товаров и CTA-элементов ("Shop now", "Sign up")

Консистентность в карточках товаров и сетке размещения

🔹 Инструменты

Figma, Photoshop

Макет создан в некоммерческих целях и предназначен для демонстрации навыков UI-дизайна в рамках e-commerce-проектов для крупных брендов.