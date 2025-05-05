UX/UI interface

Добавлена
7 дней назад
нет просмотров
863aef188616749.659eb5d38fba7.png
4fd1e758-8d4e-4e39-a668-c0532e82989a.png

New Balance — концепт главной страницы интернет-магазина

Разработан макет лендинга для e-commerce платформы бренда New Balance. Проект выполнен как личная инициатива для демонстрации навыков проектирования интерфейсов, ориентированных на продажу одежды и обуви мирового бренда.

🔹 Цель проекта
Создание визуально сбалансированной и функциональной главной страницы, способной эффективно презентовать товар, продвигать текущие коллекции и обеспечивать удобную навигацию для пользователей.

🔹 Ключевые блоки интерфейса

  • Промо-секция с баннерами и текущими акциями

  • Блок New Arrivals с карточками товаров

  • Подборки и баннеры с сезонными акцентами

  • Персонализированные рекомендации

  • Четкая навигация по категориям (Men, Women, Kids и т.д.)

  • Простой и понятный футер с дополнительной информацией

🔹 Особенности дизайна

  • Чистая и легкая компоновка, соответствующая стилю бренда

  • Использование фирменных цветов и акцентов

  • Продуманная адаптивность и визуальная иерархия

  • Выделение новых товаров и CTA-элементов ("Shop now", "Sign up")

  • Консистентность в карточках товаров и сетке размещения

🔹 Инструменты
Figma, Photoshop

Макет создан в некоммерческих целях и предназначен для демонстрации навыков UI-дизайна в рамках e-commerce-проектов для крупных брендов.