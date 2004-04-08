UX/UI Portfolio Design - Study Project, Дизайн портфолио

Добро пожаловать в мое путешествие в мир дизайна!

Этот проект позволил мне окунуться в искусство повествования через дизайн, сосредоточившись на создании увлекательной и профессиональной страницы «Обо мне» для портфолио UX/UI дизайнера

Цель

Этот проект был частью моего курса по дизайну UX/UI, где целью было создать страницу «Обо мне» для сайта-портфолио, представив, что у меня есть пятилетний опыт работы с клиентами среднего и крупного бизнеса. Задача состояла в том, чтобы разработать страницу, которая передавала бы баланс профессионализма, креативности и эмоциональной связи, а также включала бы контактную форму для удобного общения.

Решение

Моим решением был современный, чистый и минималистичный дизайн портфолио с упором на крупные визуальные элементы. Страница «Обо мне» была разработана как информативная и личная, помогая посетителям познакомиться с историей дизайнера.

Типографика и цвета

Для типографики я использовала Noto Serif Display для заголовков, добавив элегантности, и соединила его с Noto Sans для основного текста, чтобы обеспечить читабельность и современный вид. Такое сочетание позволяет добиться сбалансированной эстетики, отражающей мою философию дизайна.

В своем дизайне я выбрала палитру, которая воплощает как профессионализм, так и креативность. Мягкий лавандовый служит основным цветом, обеспечивая спокойную и уютную атмосферу. Дополненная приглушенным зеленым и глубоким темным оттенком, эта цветовая схема усиливает визуальную привлекательность, сохраняя при этом ясность.

Брифы по дизайну веб-сайта и приложения

В рамках моего глубокого погружения в процесс проектирования я разработала подробные брифы для дизайна веб-сайта и приложения. Каждый бриф разделен на ключевые разделы — вводная информация, основные функции, элементы визуального дизайна и дополнительные детали. Благодаря этому процессу я получил ценные знания о том, как эффективно общаться с клиентами, гарантируя, что их потребности и ожидания будут четко поняты с самого начала.

Спасибо, что уделили время изучению моего проекта 🤍

Я ценю ваш интерес и с нетерпением жду любых отзывов с вашей стороны.