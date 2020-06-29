ВАТТсон интернет магазин освещения для дома

Особенность этого интернет магазина в том, что магазин продает дорогие, качественные и уникальные по дизайну светильники, но из Китая.

Вопреки сложившемся стереотипам, нужно было выделить преимущества именно сотрудничества с Китаем. Я разработала удобную систему выбора товара, с фотографиями от клиентов, где видно как светильник выглядит в реальности. Китай на много лет опередил время, поэтому выбор любого товара, в т.ч. светильника намного больше и интереснее чем то, что может предложить любой другой производитель.

Кроме дизайна в этом сайте проработан "найминг" (название и лозунг), сама идея обращения внимания на детали, а также текст. Сайт сделан в минималистичном стиле, с элементами лендинга (кнопки призыва к действию).

Дизайн создан в 3-х расширениях.