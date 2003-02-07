Веб-дизайн

Дизайн сайтов
Добавлена
4 месяца назад
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Современный дизайн, сделанный по всем критериям заказчика. Процесс разработки включал в себя: анализ конкурентов, прототип, согласование условий с заказчиком, и собственно саму разработку дизайна. Клиент остался доволен. Современный дизайн, сделанный по всем критериям заказчика. Процесс разработки включал в себя: анализ конкурентов, прототип, согласование условий с заказчиком, и собственно саму разработку дизайна. Клиент остался доволен