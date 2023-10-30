Веб-дизайн для композитора.

Как веб-разработчик и дизайнер, моя цель заключалась в создании уникального и креативного веб-сайта для композитора с целью представления его музыкальных композиций и портфолио. Этот проект был ориентирован на то, чтобы визуально и аудиально отразить талант и стиль композитора, а также предоставить информацию о его работах и контактные данные для потенциальных клиентов и коллег.