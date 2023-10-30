Веб-дизайн для композитора.
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Как веб-разработчик и дизайнер, моя цель заключалась в создании уникального и креативного веб-сайта для композитора с целью представления его музыкальных композиций и портфолио. Этот проект был ориентирован на то, чтобы визуально и аудиально отразить талант и стиль композитора, а также предоставить информацию о его работах и контактные данные для потенциальных клиентов и коллег.