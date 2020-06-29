Веб-дизайн для онлайн-школы иностранного языка

Основная задача проекта — это создание дизайна сайта-визитки для онлайн-школы иностранных языков.

По желанию заказчика сайт должен быть выполнен в современном плоском стиле и привлекать внимание посетителей,

так как в последующем планируется подключение рекламы и траффика на сайт.

В проекте были использованы фирменные цвета заказчика (синий и красный), которые уже применялись в оформлении

социальных сетей. Также был добавлен производный более темный синий цвет для использования

в основном тексте, т.к. он лучше, чем стандартный черный, сочетается с основной гаммой сайта.

Также была проработана мобильная версия сайта.