Веб-дизайн для онлайн-школы иностранного языка

Основная задача проекта — это создание дизайна сайта-визитки для онлайн-школы иностранных языков.
По желанию заказчика сайт должен быть выполнен в современном плоском стиле и привлекать внимание посетителей,
так как в последующем планируется подключение рекламы и траффика на сайт.
В проекте были использованы фирменные цвета заказчика (синий и красный), которые уже применялись в оформлении
социальных сетей. Также был добавлен производный более темный синий цвет для использования
в основном тексте, т.к. он лучше, чем стандартный черный, сочетается с основной гаммой сайта.
Также была проработана мобильная версия сайта.