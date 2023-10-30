Веб-дизайн лонгрида по творчеству И. С. Баха.

Процесс работы над сайтом лонгрида о творчестве Баха - это уникальная возможность представить музыкальное наследие и жизнь великого композитора Йоханна Себастьяна Баха в интерактивной и погружающей форме. Этот проект разработан с целью познакомить аудиторию с жизнью и творчеством Баха, представляя его музыку и историю во всей сложности и красоте.