Веб дизайн сайта.

Всем привет! Я занимаюсь веб дизайном. Проходил обучение у Артема Облинова, во время обучения сразу составлялось портфолио. Перейдя по ссылке на бихэнс, вы сможете увидеть все мои работы.

https://www.behance.net/davidgajda93aa

Если вам понравилась работа, то вы можете написать мне в любое время. Мы с вами обсудим все детали по работе. И я приступлю к выполнению работы!