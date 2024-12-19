Веб-дизайнер и специалист по созданию сайтов и визиток на Tilda

Я занимаюсь созданием сайтов на платформе Tilda. Разрабатываю уникальные, адаптированные сайты, которые соответствуют потребностям вашего бизнеса.

Этапы работы:

1. Обсуждение заказа, утверждение ТЗ.

2. Я делаю пару экранов. Утверждаем стилистику, шрифты, цветовую гамму.

3. После того как будет готова и утверждена десктопная версия, я приступаю к адаптации сайта под все устройства.

4. Запуск. Подключение домена и безопасного протокола, небольшая СЕО оптимизация.