Веб-дизайнер и специалист по созданию сайтов и визиток на Tilda
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4 месяца назад
Я занимаюсь созданием сайтов на платформе Tilda. Разрабатываю уникальные, адаптированные сайты, которые соответствуют потребностям вашего бизнеса.
Этапы работы:
1. Обсуждение заказа, утверждение ТЗ.
2. Я делаю пару экранов. Утверждаем стилистику, шрифты, цветовую гамму.
3. После того как будет готова и утверждена десктопная версия, я приступаю к адаптации сайта под все устройства.
4. Запуск. Подключение домена и безопасного протокола, небольшая СЕО оптимизация.