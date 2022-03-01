Веб-сайт для компании, предоставляющей услуги води

Клиент обратился ко мне в Instagram.
После брифинга с клиентом я изучила конкурентов и целевую
аудиторию. Определила структуру и стиль сайта. Клиент хотел, чтобы
чтобы сайт был максимально простым, без различных иконок и слишком
ярких цветов. Было решено сделать его минималистичным,
в светлых и темных тонах.
Был разработан логичный и структурированный прототип сайта.
Для удобства frontend-разработчиков, а также для сохранения
общей стилистики сайта в будущем, был подготовлен UI-kit
с элементами дизайна