Веб-сайт для компании, предоставляющей услуги води

Клиент обратился ко мне в Instagram.

После брифинга с клиентом я изучила конкурентов и целевую

аудиторию. Определила структуру и стиль сайта. Клиент хотел, чтобы

чтобы сайт был максимально простым, без различных иконок и слишком

ярких цветов. Было решено сделать его минималистичным,

в светлых и темных тонах.

Был разработан логичный и структурированный прототип сайта.

Для удобства frontend-разработчиков, а также для сохранения

общей стилистики сайта в будущем, был подготовлен UI-kit

с элементами дизайна