Ветеринарная клиника PawPet работает уже более 12 лет. Им важен минимализм, чёткость и иерархичность с акцентным цветом на пастельных тонах. Моя задача состояла в том, чтобы сделать небольшой, но функциональный и удобный сайт в пастельных тонах с современным и привлекающим дизайном. Я использовала легкие цвета с небольшой акцентностью на важных деталях, подчеркивая профессионализм клиники и их отношение к пушистым пациентам. Создала современный сайт с удобным и довольно понятным функционалом под любую ЦА.