Внутренний обучающий проект для обучения сотрудников UX / UI
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13 дней назад
Задачи проекта
– Повысить уровень цифровой грамотности и дизайнерского мышления у сотрудников.
– Обучить основам UX/UI-дизайна: исследования, прототипирование, визуальный стиль, работа с Figma и др.
– Предоставить пошаговые модули с теорией, практическими заданиями и проверкой знаний.
– Обеспечить возможность отслеживания прогресса, мотивации и сертификации сотрудников.
Сложности в реализации
– Адаптация материала под разные уровни подготовки — от новичков до продвинутых.
– Интерактивная подача: разработка упражнений, тестов и симуляций.
– Интеграция с корпоративной системой: вход, учёт достижений, защита данных.
– Мотивация к прохождению: удержание внимания, элементы геймификации, качественная обратная связь.