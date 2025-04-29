Внутренний обучающий проект для обучения сотрудников UX / UI

Задачи проекта

– Повысить уровень цифровой грамотности и дизайнерского мышления у сотрудников.

– Обучить основам UX/UI-дизайна: исследования, прототипирование, визуальный стиль, работа с Figma и др.

– Предоставить пошаговые модули с теорией, практическими заданиями и проверкой знаний.

– Обеспечить возможность отслеживания прогресса, мотивации и сертификации сотрудников.

Сложности в реализации

– Адаптация материала под разные уровни подготовки — от новичков до продвинутых.

– Интерактивная подача: разработка упражнений, тестов и симуляций.

– Интеграция с корпоративной системой: вход, учёт достижений, защита данных.

– Мотивация к прохождению: удержание внимания, элементы геймификации, качественная обратная связь.