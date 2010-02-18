Внутренняя страница макета сайта дуэта "СВОИ"
Дизайн сайтов
Добавлена174 просмотра
14 лет назад
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Предложение для Roma Dodger (Roma-Dodger)
до 1000 USD (На выбор исполнителя)
Здравствуйте,требуется сделать вкусный сайт для дуэта "Свои" !
Требования к сайту:
1.) Нужен сайт визитка.
2.) Удобная публикация песен, фото, видео, новостей.
3.) Удобная навигация на сайте.
4.) Красивый, вкусный, необычный дизайн хочется увидеть.
5.) Примеры: _http://www.hlebnikova.ru/ _http://www.orbakaite.ru/ _http://www.evgeni-plushenko.ru/
6.) Посмотреть портфолио дуэта "Свои" можно тут: _http://vkontakte.ru/id52062840
7.) Бюджет сайта до 1000 уе.
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