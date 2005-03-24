Человек бесконечно может смотреть на пылающий, неудержимый огонь и на буйные потоки воды, которые способны сметать любые преграды, что попадутся у них на пути.



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